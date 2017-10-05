05/10/2017 12:40


Muğla'da çatışma çıktı 5 terörist etkisiz hale getirildi

muğlada çatışma

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen ihbar üzerine polis ve jandarma ekipleri, Köyceğiz ilçesi Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda oldukları tespit edilen 7 kişilik PKK'lı terörist grubuna yönelik ortaklaşa operasyon başlattı. Çıkan çatışmada 5 terörist ölü ele geçirilirken, 2'sinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor.  Çatışmada bir askerin de ayağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi. 

Bölgeyi çembere alan Muğla Zıpkınlar Komando Taburu ile Bornava Komando Tugayı ve Polis Özel Harekat ekiplerinin operasyonunun sürdüğü kaydedildi. Dün de Seydikemer İlçesi yakınlarında yol kontrolünde 4 terörist ve 3 işbirlikçisi yakalanmıştı. Yetkililer, bu iki terörist grubunun birbirinden bağımsız hareket ettiğinin belirlendiği bilgisini verdi. 


star tv yayin akisi
5 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
atv yayin akisi
5 Ekim 2017 ATV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
5 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
Kral Selman
Bir ilk yaşandı Suudi Arabistan Kralı Rusya'yı ziyaret etti
abd
ABD elçiliğinden tutuklama kararına jet yanıt
İlgili Haberler
Atalay Filiz

Seri katil Atalay Filiz ile ilgili şok eden iddia

terör operasyonu

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri bombalandı

Mehmet Selim Kiraz

Savcı Kiraz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme

emrah serbes

Nilgün Özçelik'in ölümünün ardından yeni gelişmeler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
star tv yayin akisi

5 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

atv yayin akisi

5 Ekim 2017 ATV yayın akışı

trt 1 yayin akisi

5 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

Kral Selman

Bir ilk yaşandı Suudi Arabistan Kralı Rusya'yı ziyaret etti

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Yarın çok geç olacak

Gerek Suriye’de, gerekse Kuzey Irak’taki gelişmeler, bir anlamda Türkiye’yi köşeye sıkıştırma operasyonları olarak da değerlendirilmelidir. Her iki taraftaki gelişmelere baktığımızda ortaya çıkan tablo şöyle: Amerika’nın desteğindeki PKK/ ...

Devam