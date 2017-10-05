Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri bombalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda barınak imha edildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Metina bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Bölgede bölücü terör örgütünce kullanıldığı belirlenen sığınak, barınak ile silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar, emniyetle üslerine döndü.