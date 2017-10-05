05/10/2017 08:11


Savcı Kiraz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme

Mehmet Selim Kiraz

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı

DHKP/C terör örgütü mensubu bir itirafçının ifadesi üzerine geçtiğimiz ay terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 14 avukat tutuklanmıştı. Başsavcılık, elde edilen yeni bilgi ve belgeler ışığında 23 Eylül 2017'de DHKP/C üyelerine operasyon yapmış, 110 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa Koçak ve Cengiz Özel bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcı Kiraz'ı şehit eden Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol adlı teröristlere silah temin ettiği öne sürülen Mustafa Koçak “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, iki teröristi olaydan önce evinde sakladığı iddia edilen Cengiz Özel ise “silahlı terör örgütüne yardım” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında vahim nitelikte silahla yakalanma ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği belirtilen B.E adlı kişinin tanık ifadesinde terörist Şafak Yayla'ya suçta kullanılan silahı şüpheli Mustafa Koçak'ın temin ettiğini söylediği belirtildi.


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