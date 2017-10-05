05/10/2017 08:02


Nilgün Özçelik'in ölümünün ardından yeni gelişmeler ortaya çıktı

emrah serbes

İzmir-Aydın otoyolunda geçtiğimiz Eylül ayında Emrah Serbes'in karıştığı kazada 3 kişi can vermişti. Son olarak Nilgün Özçelik'in ölümünün ardından önemli gelişmeler yaşandı

Yürütülen soruşturma, kazayı görerek yardım için duran 3 sürücünün 112’yi 4 kez arayarak yardım istediği tespit edildi.

TAHLİL OLMADI

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre 3-4 dakika içinde olay yerine ulaşan ambulans, ağır yaralı Nilgün Özçelik’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ayakta bekleyen hafif yaralı Serbes ve Doğru’yu da tedavi etmek istedi. “İyiyiz” diyen ikili, doktor müdahalesini reddetti. Bunun üzerine 112 görevlileri, zorla götüremeyeceklerini belirterek ‘nakil ret’ belgesini imzalamaları gerektiğini söyledi. Belgeye “Hastaneye gitmek istemiyorum” yazdıktan sonra imza atan Serbes ve Doğru, kaza yerinde kaldı. Jandarma bölgeye ulaşınca da Kenan Doğru kazayı kendisinin yaptığını söyledi ve gözaltına alındı. Kazanın ardından 3-4 dakika içinde ‘senaryo’ hazırlayan ikilinin, hastanede kan tahlili ve alkol muayenesi yapılacağını bildikleri için zaman kazanmak amacıyla tedaviyi reddettiği ileri sürüldü.

FOTOĞRAFLAR KARANLIK

Soruşturmada, Serbes’in otoban gişelerinden geçtiği sıradaki görüntülerine de ulaşıldı. Plakanın görüldüğü görüntülerde aracı kullanan kişinin Serbes mi yoksa arkadaşı mı olduğu, karanlık nedeniyle net olarak seçilemedi. Vücut yapıları birbirine yakın olan ikiliden hangisinin şoför koltuğunda oturduğunun tespiti için görüntüleri uzman ekip inceleyecek.


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