04/10/2017 22:28


Flaş Van'da deprem oldu

son depremler

Van'da saat 21.46'da 4,0 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin şiddetini 3,9 olarak açıkladı

AFAD Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Tuşba İlçesi'nin Bağdaşan Mahallesi olarak tespit ettiği deprem, bugün saat 21.46'da meydana geldi. Yerin 22.92 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden olsa da can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre merkez üssü Van Derebey olan saat 13.55 sıralarında kaydedilen 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

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