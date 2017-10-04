Şans Topu çekiliş sonuçları 4 Ekim 2017
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 4 Ekim tarihli Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı
Büyük ikramiye 4 kişi arasında paylaştırıldı. Ankara Çankaya’dan 2 kişi, Balıkesir Edremit’ten 1 kişi, Mersin Mezitli’den 1 kişi büyük ikramiyeyi bildi ve kişi başına 184.144,40 TL değerinde ikramiye kazandılar. 5 bilen 57 kişi 1.292,30 TL, 4+1 bilen 277 kişi, 4 bilen 4.039 kişi 24,35 TL, 3+1 bilen 7.235 kişi 17,15 TL, 3 bilen 92.673 kişi 3,70 TL, 2+1 bilen 61.209 kişi 5,70 TL, 1+1 bilen 196.161 kişi ise 3,35 TL değerinde ikramiye kazandılar.
02 12 16 26 32+10