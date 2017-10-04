04/10/2017 21:11


DAEŞ şüphelisi İzmir Otogarında yakalandı

daeşli terörist

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından İzmir Otogarında durdurulan bir kişi DAEŞ'li olduğu şüphesiyle gözaltına alındı

Suriye uyruklu olduğu belirlenen A.Z'nin elindeki valiz ve çantasında yapılan aramada askeri kıyafetler, 2 hafıza kartı, 2 CD, cep telefonu, telefon bataryası, sim kart ile çeşitli ebatlarda devre tamamlayıcı ve aktarım kabloları bulundu.Zanlının telefonunu inceleyen ekipler, askeri kamuflajlı uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflar, askeri araçların geçişini gösteren videolar ve havadan çekilmiş değişik krokiler olduğunu tespit etti.Sosyal medya profilinde ise Arapça "DEAŞ" anlamına gelen yazı gören ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı, emniyete götürüldü.


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