Polis noktasına yıldırım düştü yaralılar var
Hakkari merkezde etkili olan şiddet yağışla beraber düşen yıldırım polis kontrol noktasına isabet etti. Olayda 2'si polis 3 kişinin yaralandığı öğrenildi
Hakkari bir anda başlayan yağışla beraber gök gürültüsü vatandaşları korkuttu. Gazi Mahallesi’nde bulunan ve kale 3 olarak tabir edilen polis kontrol noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2 polis memuru ve 1 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.Yetkililer, yıldırım düşmesi sonucu 3 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.