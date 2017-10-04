04/10/2017 19:16


Polis noktasına yıldırım düştü yaralılar var

yıldırım düşmesi

Hakkari merkezde etkili olan şiddet yağışla beraber düşen yıldırım polis kontrol noktasına isabet etti. Olayda 2'si polis 3 kişinin yaralandığı öğrenildi

Hakkari bir anda başlayan yağışla beraber gök gürültüsü vatandaşları korkuttu. Gazi Mahallesi’nde bulunan ve kale 3 olarak tabir edilen polis kontrol noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2 polis memuru ve 1 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.Yetkililer, yıldırım düşmesi sonucu 3 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

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