04/10/2017 19:07


Yaşam savaşını kaybeden Nilgün Özçelik için son görev

Nilgün Özdemir

İzmir-Aydın otoyolunda yazar Emrah Serbes'in kullandığı otomobilin çarpıştığı araçta bulunan ve kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Nilgün Özçelik dün hayatını kaybetmişti. Özçelik bugün gözyaşları içinde Manisa'da toprağa verildi

Daha once 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve 12 gün tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün akşam yaşamını yitiren Nilgün Özçelik'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınarak Manisa'nın Soma ilçesine götürüldü.

Özçelik'in naaşı, Soma'da Emir Hacı Hıdır Bey Camisi'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra Çaltılık Mezarlığı'nda, aynı kazada hayatını kaybeden eşi Ayhan ve kızı Zeynep Özçelik'in yanına defnedildi.

Törende, kazada tüm ailesini kaybeden 23 yaşındaki Ahmet Özçelik'in metanetli duruşu dikkati çekti. Babasını ve kız kardeşini toğrağa verdikten sonra bugün de annesinin tabutunun başında taziyeleri kabul eden Ahmet Özçelik'e İstanbul'dan gelen arkadaşları destek oldu.

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