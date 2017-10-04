İstanbul'da 6 Ekim Cuma günü okullar tatil edilecek mi

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, İstanbul'da okulların 6 Ekim'de tatil olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı

Yetkililer bu soruya cevap verdi ve buna göre 6 Ekim'de okullar tatil değil, tüm kademelerde eğitim öğretim devam edecek.

Geçen yıllarda da aynı konunun gündeme gelmesi üzerinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yapmak zorunda kalmıştı. İşte o açıklama:

"06 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olara okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 06 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir."