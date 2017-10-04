04/10/2017 15:25


Meteoroloji ilk uyarısını yaptı kar yağışı geliyor

kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da sıfırın altında 2, Erzurum, Ağrı ve Tunceli'de 3, Erzincan'da 5 ve Iğdır'da 10 derece ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklıklarının Tunceli'de 23, Erzincan'da 19, Iğdır'da 14, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 13 ve Ardahan'da 9 derece olması öngörülüyor.


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