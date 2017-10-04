04/10/2017 14:57


Erdoğan'a suikast davasında 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

dava

Muğla 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde Şubat ayından bu yana görülmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi davasında karar çıktı

43’ü tutuklu 2'si firari toplam 46 sanıklı davada mahkeme heyeti suikast girişiminde bulunan ilk etapta 31 sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.Sanıklardan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.Mahkeme başkanı 30 sayfalık kararı okumaya devam ediyor.


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