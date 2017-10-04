04/10/2017 14:29


Dışişleri Bakanlığından seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı tarafından Azerbaycan'a seyahat yapacak vatandaşlara uyarı geldi

Bakanlık tarafından Azerbaycan'ın işgal altında bulunan bölgeleri için yayımlanan seyahat ve güvenlik duyurusu şöyle: 

"29 Eylül 2017 tarihli Bakanlık açıklamasında da belirtildiği üzere, ülkemiz, Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık beşte biri üzerinde devam eden işgalin sona erdirilmesi için çeyrek asırdır Azerbaycanlı kardeşleriyle yakın dayanışma içerisinde hareket etmektedir. Bu bağlamda, işgal altında bulunan Azerbaycan’a ait sözkonusu bölgelerin, Azerbaycan makamlarından izin alınmadan ziyaret edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olmasının yanısıra, Azerbaycan kanunlarına istinaden çeşitli yaptırımları gerektirdiğinin; ayrıca, işgal altındaki bölgelere giden vatandaşlarımıza icap ettiği takdirde ülkemizce konsolosluk koruması sağlanmasının mümkün olmadığının, dolayısıyla vatandaşlarımızın işgal altındaki anılan bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında yarar olduğunun hatırlatılması gereği hasıl olmuştur."


Dışişleri Bakanlığı
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