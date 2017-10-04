04/10/2017 14:26


Durdurulan araçta aranan teröristler bulundu

terörist

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 4 teröristin yakalandığı öğrenildi

Seydikemer ilçesi Kumluova kavşağı bölgesinde polis ve jandarma ekiplerince başlatılan ortak operasyon kapsamında güvenlik güçleri, kontrol noktasında durdurdukları 2 araç içerisinde 4 bölücü terör örgütü mensubu ile 3 işbirlikçiyi yakaladı.Bölgeyi çembere alan jandarma özel harekat timleri ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunun sürdüğü belirtildi.


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