Durdurulan araçta aranan teröristler bulundu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 4 teröristin yakalandığı öğrenildi
Seydikemer ilçesi Kumluova kavşağı bölgesinde polis ve jandarma ekiplerince başlatılan ortak operasyon kapsamında güvenlik güçleri, kontrol noktasında durdurdukları 2 araç içerisinde 4 bölücü terör örgütü mensubu ile 3 işbirlikçiyi yakaladı.Bölgeyi çembere alan jandarma özel harekat timleri ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunun sürdüğü belirtildi.