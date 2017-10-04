Hakkari'de askerlere hain tuzak 4 şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda 4 asker şehit oldu

Sabah saatlerinde İran sınırındaki Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş üs bölgesi arasında meydana gelen olayda, karakoldan üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında, daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak etti.4 askerin de yaralandığı patlamanın ardından yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Hakkari Valiliği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 04.10.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Güvenli Mevkii'nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış EYP'nin (el yapımı patlayıcı) infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.