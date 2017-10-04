Kuyu köpek güvenli bir ortamda yaşıyor

Beykoz'da düştüğü kuyunun içinden yaklaşık 11 gün sonra kurtarılan Kuyu isimli köpek Ömür Gedik başkanlığındaki Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) tarafından koruma altına alındı

Beykoz'da düştüğü kuyudan 11 gün sonra kurtarılmasının ardından yazar Ömür Gedik'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nin (HAÇİKO) koruma altına aldığı "Kuyu" köpek, güvenli bir ortamda yaşamını sürdürüyor.

İstanbul'da şubat ayında Beykoz'un Dereseki köyünde 65 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapındaki sondaj kuyusuna düşen küçük bir köpek yavrusu, kışın en soğuk günlerinde, kendisini kurtarmak için seferber olan her kesimden insanı bir araya getirdi.

İlk günlerde kendisini kurtaran ekipte yer alan İstanbul İtfaiyesi'nce sahiplenilen Kuyu, sonraki günlerde ölümcül bir hastalığa yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Kuyu'nun daha özenli bir bakıma ihtiyacı olduğunu gören Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Kuyu'nun kurtarılma sürecinde ekipleri yalnız bırakmayan, aynı zamanda HAÇİKO'nun yönetim kurulu başkanlığını da yürüten yazar Ömür Gedik'e ulaştı.

Gedik de teklifi kabul ederek, dernek aracılığıyla Kuyu'ya hayatını güvenli, sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürebileceği bir hayat sundu.

Hastalık yüzünden ölümden döndü

Kurtarılmasının ardından yaşadığı hastalık nedeniyle Kuyu'nun adeta ölümden döndüğünü vurgulayan Gedik, şöyle devam etti:

"Dernek olarak bize güvendiler, 'Size teslim etmek istiyoruz' dediler. Bu, büyük bir sorumluluktu. Biz oradaydık, zorlu süreçte dışarıdan bir gözle takip ediyorduk ama bu sorumluluğu almak büyük bir cesaretti. Çünkü bize verilen ölümcül bir hastalığı olan bir köpekti. Kuyu köpek o zaman çok gündemdeydi. Olumsuz bir sonuç hepimizi çok üzecekti. Ama 'yaparız' dedik, 'Çalıştığımız veterinerlerin bilgisi ve gücüyle altından kalkarız' dedik. 3 ay karantinada kaldı. Başka köpeklerle de görüşemedi çünkü bir virüs taşıyordu, bu başka köpeklere de geçebilirdi. Bakım yerinin özel olması ve tedavisinin sıkı takip edilmesi gerekiyordu. Kuyu ölümle burun buruna gelme safhasını atlattı."

Yerini açıklamak istemiyorlar

Ömür Gedik, Kuyu'nun HAÇİKO gözetiminde bir yerde kaldığını ve bu yeri kamuoyuyla paylaşmayı istemediklerini ifade etti. Kuyu'nun geniş alanı olan bir yerde yaşadığını belirten Gedik, "Ayağa kalktığında benim boyumda, çok güçlü kuvvetli bir hayvan. Mama konusunda özellikle erkek köpeklerle agresyonu var. O yüzden diğer köpeklerle hala bir araya getiremiyoruz ama insanlarla hiçbir problemi yok. Bizimle çok güzel oynuyor. Top oynuyor, koşuyor, zıplıyor. Çok da mutlu bir köpek. Şu anda bizim gözetimimizde, sevgiyle ilgiyle her türlü imkanımızı önüne koyduğumuz bir ortamda bakılıyor. İnşallah uzun ömürlü olur. O çektiklerinin ardından böyle bir yaşamı hak ediyordu. Biz çok mutluyuz, inşallah o da sevgimizi hissediyordur. Mutlu olmaya devam eder." diye konuştu.