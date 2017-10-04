İstanbul merkezli 9 ilde dev operasyon çok sayıda gözaltı var
İstanbul merkez olmak üzere 9 ilde DHKP/C'ye düzenlenen operasyon sonucunda 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlattı.İstanbul'daki çalışmalar kapsamında 15 ilçede belirlenen 42 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.Operasyon doğrultusunda İstanbul ve diğer illerde yapılan baskınlarda, aranan 33 kişiden 24'ü yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aranan diğer zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.