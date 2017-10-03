03/10/2017 12:31


İki katlı halk otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var

Ispartakule gişeleri

Ispartakule gişelerinde iki katlı halk otobüsü devrildi. Kazada 15 kişinin yaralandığı öğrenildi

TEM Otoyolunda Bahçeşehir-Esenkent seferini yapan iki katlı özel halk otobüsü, Ispartakule gişelerinden geçerken henüz belirlenemeyen bir nedenle beton bloklara çarparak yan yattı.Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki 15 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


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