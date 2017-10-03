03/10/2017 08:48


Son dakika İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil 8 ilde Bylock operasyonu

bylock operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde daha önceden görev yapmış ve FETÖ'nün haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı iddia edilen kişilere operasyon başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul ilçe belediyelerinde görev yapmış Bylock kullanıcısı olduğu öne sürülen 112 şahsa yönelik gözaltı kararı verilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli; Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Rize illeri olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerine Organize polisi tarafından baskın yapıldı.Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli İstanbul Cumhuriyet Savcısı Arif Naci Sucuoğlu'nun gerçekleştirdiği operasyonda şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Olayla ilgili başlatılan operasyon sürüyor.


bylock operasyonu
Son dakika İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil 8 ilde Bylock operasyonu
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