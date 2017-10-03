03/10/2017 07:49


Dikkat bugün sağanak yağış etkili olacak

yağışlı hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre Türkiye genelinde bugün sağanak yağış beklemiyor

Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bu hafta yağış oldukça etkisini gösterecek. Özellikle İç Anadolu’da ve Doğu Karadeniz’de yağışlar yer yer sağanak halinde yağacak.Marmara’da ise orta ve doğu kesimlerdeki yağışlar sabah saatlerinde etkili olacak ancak gün ortasına gelmeden etkisini yitirecek. Salı akşamından itibaren ise Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz dışındaki yurdun büyük kısmında yağış etkisini yitirmiş olacak.

Sıcaklıklar ise bir süre daha stabil şekilde düştüğü yerde kalmaya devam edecek. Marmara ve civarı 20-22 derecelerde, İç Anadolu 20 derece ve altında sıcaklıklar görülecek. Karadeniz’de ise sıcaklıklar 20 derecenin altına düşüyor.


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