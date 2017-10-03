03/10/2017 07:14


Emrah Serbes ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Emrah Serbes

Yazar Emrah Serbes, geçtiğimiz Eylül ayında bir kazaya karışmış ve bir baba ile kızının ölümüne neden olmuştu. Serbes'e yapılan alkol muayenesinde yazarın hastaneye alkollü gittiği öğrenildi

Kazayı Emrah Serbes’in arkadaşı üstlenip hapse girmişti. Savcı şüphelenip 26 Eylül’de araçtaki kan örneklerini istemişti. Emrah Serbes, 28 Eylül’de “Kazayı ben yaptım. Psikolojim iyi olmadığı için o an üstlenmedim. Kendimi hapise hazırlamak için psikiyatri kliniğe yattım. Alkol yoktu” deyip teslim olmuştu.

Posta Gazetesi'nden Nedim Şener'în haberine göre, Emrah Serbes kaza sonrası İstanbul Sırp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin acil servisine 23 Eylül 06.15’te eniştesiyle gelmiş. Alkol muayenesinde 1.25 promil alkollü (yasal sınır 0.50) olduğu saptanmış. Doktora, 6 adet sakinleştirici ilaç aldığını söylemiş. Kaza hakkında bilgi vermemiş. Emrah Serbes aynı hastanede 2015’ten beri 5 kez alkol tedavisi görmüş. Bu arada çekicinin şoförü ifadesinde “Araçta viski şişesi ve bira kutuları vardı” demişti.

 

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