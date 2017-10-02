02/10/2017 16:31


Dışişleri Bakanlığından Las Vegas'taki saldırıya ilişkin açıklama

dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Las Vegas kentinde meydana gelen ve 50 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı

Açıklamada, "ABD’nin Las Vegas şehrinde bir otelde düzenlenen açık hava konseri sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan silahlı saldırıdan büyük üzüntü duyduk. Olayla ilgili gelişmeler tarafımızdan izlenmekte; ölü ve yaralılar arasında vatandaşlarımız olup olmadığı Los Angeles Başkonsolosluğumuzca yerel güvenlik makamları ve hastaneler nezdinde araştırılmaktadır. Bu menfur saldırıyı kınıyor, ABD halkının acısını paylaşıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı. 

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