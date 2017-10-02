Rize alarmda o riske karşı evler boşaltılıyor

Rize'de devam eden şiddetli yağış nedeniyle bir çok ilçede heyelan meydana geldi. Başköy'de evlerin yıkılma ihtimali üzerine 20 aile evlerinden tahliye edildi

Yağışlar sonucu kapanan ve dün kontrollü olarak ulaşıma açılan Çayeli-Kaptanpaşa yolu bugün tekrar ulaşıma kapandı. Yolun bazı bölümleri yükselen dere sularıyla örtüldü. Şiddetli yağışların Çamlıhemşin ilçesi ile merkeze bağlı Çaykent ve Muradiye beldelerinde de etkili olduğu belirtiliyor.