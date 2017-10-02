Ünlü isim Las Vegas'ta yaşanan saldırıyı anlattı

Trabzonspor yöneticisi ve Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın, ABD'de meydana gelen silahlı saldırının ardından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Nevzat Aydın, Las Vegas'ta meydana gelen silahlı saldırı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen 'reis bir sıkıntı yok inşallah' mesajını 'Henüz yok da devam ediyor' diyerek yanıtladı. Daha sonra gelen geçmiş olsun dileklerineyse 'sorun yok şu anlık' cevabını verdi. Aydın, "Önce Nice sonra Atatürk Havalimanı kıl payı derken bu sefer Las Vegas'ta tam denk geldim. :( Şimdilik iyiyim dostlar, sağolun." dedi.