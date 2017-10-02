Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde yer alan Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda terör örgütüne ait mühimmat depoları imha edildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar, emniyetle üslerine döndü.