Türkiye'nin konuştuğu saldırgan yakalandı

İstanbul Ataşehir'de evine giderken kaldırımda çarpıştığı kadını darp eden saldırgan yakalandı

Saldırıya uğranan kadının şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin olayın gerçekleştiği mahallede yaşadığını belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda tıp fakültesi öğrencisi olduğu belirtilen Hakan D'yi (24) gözaltına aldı. Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Hakan D, buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Ferhatpaşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen A.Ç. çarpıştığı ve "Yavaş olur musunuz" şeklinde uyardığı kişinin saldırısına uğramış, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, A.Ç'yi darbeden kişinin eşkalini belirlemişti.