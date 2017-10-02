02/10/2017 07:38


Cumhurbaşkanından flaş MTV zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Motorlu Taşıtlar Vergisine yapılan zamla ilgili önemli bir açıklamada bulundu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM'nin 26. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için verdiği resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan'ın milyonlarca vatandaşı ilgilendiren o açıklaması: "Bunu tabii arkadaşlarla görüşmeden böyle bir şeyi ifade etmem doğru olmaz. Ama daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz şöyle tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabii hükümetimizin takdiridir." diye konuştu.

Erdoğan, gazetecinin, "Ama tekrar değerlendirilmesi gündemde sanıyorum." sözleri üzerine, "Şu anda bilemiyorum. Onu ancak Başbakanımızla bir görüştüğümüzde gündemde var mı yok mu, ancak öyle öğrenebiliriz." cevabını verdi.


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