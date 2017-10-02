O adreste operasyon yapıldı özel tim devreye girdi

İstanbul Kağıthane'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gece saat 04.00'te düzenlenen operasyona Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Operasyonda Kâğıthane İlçesi, Nurtepe Mahallesi, Cansu Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesine özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreste şüpheli şahıs üzerinde çalışma yapıldı.

ÖZEL TİMLER DEVREYE GİRDİ 1 GÖZALTI VAR

Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Aramalar sırasında sokak çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken özel timler çevrede devriye attı. Adreste yapılan aramaların ardından şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.