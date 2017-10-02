02/10/2017 07:12


Adalet Bakanı açıkladı Gülen'in iadesiyle ilgili dosya tamamlandı

abdülhamit gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili dosyanın tamamlandığını açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, bir gazetecinin Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili sorusu üzerine dosyanın tamamlandığını söyledi.Gül, "Uluslararası sözleşmeler ve iade sözleşmelerine göre tüm süreçler tamamlandı. Şu an iade edilmesi için teknik ya da belge anlamında hiçbir eksiklik kalmadı. Süreç itibarıyla hiçbir eksiklik kalmadı. Takip ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye, Ağustos 2016'da 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen'in ABD'den iadesi için resmi başvuruda bulunmuştu.ABD Dışişleri Bakanlığı, Gülen'in iade edilip edilmemesine yönelik kararının, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştireceği çalışmaların ardından sonuçlanacağını belirtmişti.Fethullah Gülen, Mart 1999'dan bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor.


Rex Tillerson
Barzani yönetiminden Tillerson'un açıklamasına yanıt
terör operasyonu
O adreste operasyon yapıldı özel tim devreye girdi
abdülhamit gül
Adalet Bakanı açıkladı Gülen'in iadesiyle ilgili dosya tamamlandı
Katalonya referandumu
Katalonya referandumunda bağımsızlığa onay çıktı
Galatasaray Karabükspor
Galatasaray Karabükspor maçı canlı yayın bilgileri
İlgili Haberler
terör operasyonu

O adreste operasyon yapıldı özel tim devreye girdi

yağışlı hava

Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı

yüksekova haberleri

Yüksekova'da patlama 7 yaşındaki Umut can verdi

hava durumu

Yurt geneli hava durumu 30 Eylül 2017

Son Dakika Haberleri
Rex Tillerson

Barzani yönetiminden Tillerson'un açıklamasına yanıt

Katalonya referandumu

Katalonya referandumunda bağımsızlığa onay çıktı

Galatasaray Karabükspor

Galatasaray Karabükspor maçı canlı yayın bilgileri

a milli takım

İşte milli takımın aday kadrosu

 Yazarlarımız
Necdet Sivaslı Barzani’ye ABD Koruması

Barzani’ye ABD Koruması…

Necdet Sivaslı ...

Devam