30/09/2017 16:09


Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı

yağışlı hava

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Rize ve Artvin'de şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın sabahtan itibaren etkisini artıracak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, pazartesi gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Yağışların, şiddetli ve yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri) olacağı tahmin ediliyor.Meydana gelebilecek heyelan, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.


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