30/09/2017 16:03
Yüksekova'da patlama 7 yaşındaki Umut can verdi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlama sonucunda 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken kardeşi ise yaralandı
Bugün saat 14.00 civarındaİlçenin Eski Kışla Mahallesi’nde meydana gelen olayda evlerinin yakınında oynayan Umut ile kardeşi Erhan Kozay, bulup kurcaladıkları cisim ellerinde patladı. Meydana gelen patlama Kozay kardeşler yaralandı. Çağrılan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alınan Umut Kozay kurtarılamadı, kardeşi Erhan Kozay’ın tedavisi sürüyor.