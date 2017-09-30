30/09/2017 09:41


Yurt geneli hava durumu 30 Eylül 2017

hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava sıcaklığında düşüş gözlenirken bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde kuvvetli, kuzey kesimlerde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 22

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu 29

 

hava durumu
Yurt geneli hava durumu 30 Eylül 2017
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