30/09/2017 08:40


İstanbul'da 5 bin polisle Yeditepe Huzur asayiş uygulaması

asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan ve 5 bin polisin katıldığı "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında kentte geniş çaplı arama yapıldı

Müdürlüğe bağlı 5 bin polisin yer aldığı çalışmalarda, 12 bin 63 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.Ekipler, 6 ateşli silah ve iki kurusıkı tabanca ele geçirdi. Uygulamada 278 iş yeri de denetlenerek 27'sinin sorumluları hakkında adli ya da idari işlem başlatıldı.Çalışmalarda kontrol edilen 3 bin 343 araçtan 188'i hakkında işlem yapıldı ve sürücülere toplam 102 bin 63 lira para cezası kesildi.


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