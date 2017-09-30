Eski 3. Kolordu Komutanı FETÖ davasında tahliye edildi

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından görülen İstanbul'daki "ana darbe" davasında 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk hakkında tahliye kararı verildi

Davayla ilgili Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusunun karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada bütün gün tanıklar dinlendi. Duruşmada dinlenen 5 tanık da sanık Erdal Öztürk’ün darbe teşebbüsüne bir iştirakının olmadığını belirtti.Tanıkların dinlenmesinin ardından sanıkların ve avukatların tahliye talepleri alındı.Mahkeme heyeti dava sonunda davanın tutuklu sanıklarından Erdal Öztürk’ün tahliyesine hükmetti. Diğer 14 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.