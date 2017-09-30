30/09/2017 08:29


150 ev ve iş yeri sular altında kaldı Vali'den ilk açıklama geldi

uşak sel

Uşak Valisi Salim Demir, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 150 ev ve iş yerini su bastığını duyurdu

Vali Demir yaptığı açıklamada, "Sağanak nedeniyle kısa süre içinde bazı mağduriyetler yaşandı. Olay cereyan eder etmez, ivedi olarak kriz masası oluşturduk ve durum değerlendirmesi yaptık." ifadelerini kullandı. 

Kısa sürede metrekareye 26 kilogram yağmur düştüğünü aktaran Vali Demir, 150 civarında ev ve işyerini su bastığını belirtti. 

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Vali Demir, şunları kaydetti: 

"Ulaşımda aksamalar yaşandığı gibi, bazı bölgelerde ev ve işyerlerini su basmıştır. Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve emniyet güçlerimiz olay cereyan eder etmez müdahalelere başlamış olup, su basan ev ve işyerlerinde su tahliye çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir." 

İlgili Haberler
Erdal Öztürk

Eski 3. Kolordu Komutanı FETÖ davasında tahliye edildi

şehit haberleri

Ağrı'dan acı haberler peş peşe geldi

deprem haberleri

Antalya'da korkutan deprem

rize sel

AFAD devreye girdi mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldular

Son Dakika Haberleri
Rex Tillerson

Tillerson 'Tek taraflı bağımsızlık referandum sonuçlarını kabul etmiyoruz'

bağdat yönetimi

Bağdat IKBY sınırlarını Türkiye'nin desteğiyle kontrol altına alacak

Ali Palabıyık

MHK Ali Palabıyık ile ilgili karar verdi

binali yıldırım

Başbakan açıkladı TEOG'un yerine hangi sistem geliyor

 Yazarlarımız
Necdet Sivaslı Barzani’ye ABD Koruması

Barzani’ye ABD Koruması…

Necdet Sivaslı ...

Devam