30/09/2017 08:16


Ağrı'dan acı haberler peş peşe geldi

şehit haberleri

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Çıkan çatışmada şehit sayısı 4'e yükseldi

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Güngören Köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker ile 1 güvenlik korucusunun daha şehit olduğu, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar, helikopterlerle çatışma bölgesinden alınarak Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Böylece, bugün aynı bölgede çıkan çatışmalarda, 2'si asker, 2'si güvenlik korucusu, 4 güvenlik görevlisi şehit olurken, 8 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Çatışmada 10'a yakın teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Bölgede sürdürülen operasyonların devam ettiği ifade edildi.

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