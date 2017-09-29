AFAD devreye girdi mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldular

Rize'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor

AFAD ekipleri, Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyünde Canıbeyaz ve Kaba ailelerinin sığındığı evde bulunan biri yatalak hasta olan 15 kişiyi kurtardı. Rize'de dün etkili olan şiddetli yağışlar özellikle Çayeli ilçesinin Kaptanpaşa köyünde büyük hasara yol açtı. Dün sosyal medyada paylaşılan heyelanın büyüklüğü ile dikkat çeken Kaptanpaşa köyüne bağlı Şen mahallesinde bir eve sığınan Kaba ve Canıbeyaz ailelerinin 15 ferdi AFAD ekiplerinden kurtarılmaları için yardım istedi. Dün yaşanan büyük heyelanlar ve şiddetli yağışlar nedeniyle bölgeye ulaşamayan ekipler bugün yağmurun etkisini yitirmesi ile birlikte köylülerin yardımına koştu. Evde bulunan 15 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 100 yaşında olan yatalak hasta Fatima Canıbeyaz sedye yardımı ile evden çıkartılarak güçlükle yolda bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

Evde bulunanlardan Abdülhalık Kaba, kendilerine kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür ederek “Bugüne kadar böyle bir yağış yaşamadık. Çok korktuk. Heyelanlar ve evlerimizin yıkılma tehlikesine karşı hepimiz güvenli bir ev bulup o eve sığındık ve geceyi o evde geçirdik. Devletimizin bizi kurtarmasını bekledik. Sağolsun devletimiz bizi unutmadı, kurtardı. Herkese teşekkür ederiz” dedi.