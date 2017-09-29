Hakkari ve Ağrı'dan peş peşe acı haberler geldi

Hakkari Çukurca'nın karşısında yer alan bölgede çıkan çatışma sonucunda 1 uzman çavuş ve Ağrı'da yürütülen operasyon sırasında 1 güvenlik korucusu şehit düştü

Kuzey Irak’ın Kanimasi bölgesinde teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 41 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çıkan çatışmada terör örgütü PKK üyesi 3 teröristin de öldürüldüğü öğrenildi.

Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar’ın şehit olduğu haberi memleketi Samsun’un Havza İlçesi’ne ateş düşürdü. Havza’da oturan baba Aslan Acar, bu sabah oğlunun şehit olduğu haberini ilçe yetkililerinden aldı. Aslan Acar, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, eşi ve çocuklarının ise Ankara’da oturduğu öğrenildi.

Kuzey Irak’ta Bamarni’de Türkiye'nin tanklar ve piyadeden oluşan 500 kişilik bir mekanize taburu var. Sınırın sıfır hattındaki Kanimasi’de ise Bolu Komando Tugayı’ndan 400 kişilik bir grup mevcut. Bu komandolar PKK’nın sınır geçişlerine karşı konuşlanmış durumdalar.