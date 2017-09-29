29/09/2017 12:00


Hakkari ve Ağrı'dan peş peşe acı haberler geldi

şehit haberleri

Hakkari Çukurca'nın karşısında yer alan bölgede çıkan çatışma sonucunda 1 uzman çavuş ve Ağrı'da yürütülen operasyon sırasında 1 güvenlik korucusu şehit düştü

Kuzey Irak’ın Kanimasi bölgesinde teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 41 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çıkan çatışmada terör örgütü PKK üyesi 3 teröristin de öldürüldüğü öğrenildi. 

Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar’ın şehit olduğu haberi memleketi Samsun’un Havza İlçesi’ne ateş düşürdü. Havza’da oturan baba Aslan Acar, bu sabah oğlunun şehit olduğu haberini ilçe yetkililerinden aldı. Aslan Acar, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, eşi ve çocuklarının ise Ankara’da oturduğu öğrenildi.

Kuzey Irak’ta Bamarni’de Türkiye'nin tanklar ve piyadeden oluşan 500 kişilik bir mekanize taburu var. Sınırın sıfır hattındaki Kanimasi’de ise Bolu Komando Tugayı’ndan 400 kişilik bir grup mevcut. Bu komandolar PKK’nın sınır geçişlerine karşı konuşlanmış durumdalar.


Finlandiya Türkiye maçı
Finlandiya Türkiye maçı biletlerinin tamamı satıldı
süper lig
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor
Defne Samyeli
Yılın aşk bombası Defne Samyeli ve Ali Sunal aşk mı yaşıyor
mesut özil
Mesut Özil’den büyük gaf 3. Selim için bakın ne dedi
sahte içki
Litrelerce sahte alkol ele geçirildi
İlgili Haberler
sahte içki

Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

edirne

Türkiye minik öğrencilerin o hareketini konuşuyor

hava durumu

Yurtta havalar nasıl olacak 29 Eylül il il hava durumu

gözaltı

Flaş İzmir'de çok sayıda subay ve astsubay gözaltında

Son Dakika Haberleri
Finlandiya Türkiye maçı

Finlandiya Türkiye maçı biletlerinin tamamı satıldı

süper lig

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

Defne Samyeli

Yılın aşk bombası Defne Samyeli ve Ali Sunal aşk mı yaşıyor

mesut özil

Mesut Özil’den büyük gaf 3. Selim için bakın ne dedi

 Yazarlarımız
Necdet Sivaslı Barzani’ye ABD Koruması

Barzani’ye ABD Koruması…

Necdet Sivaslı ...

Devam