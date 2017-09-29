Yurtta havalar nasıl olacak 29 Eylül il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bazı illerde yağış bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30