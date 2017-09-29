29/09/2017 10:38
Yurtta havalar nasıl olacak 29 Eylül il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bazı illerde yağış bekleniyor
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 23
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 22
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30