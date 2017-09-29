29/09/2017 08:46


İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

09:50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü


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