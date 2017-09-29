İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

09:50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü