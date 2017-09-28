Can Dündar ile ilgili kırmızı bülten talebi

24 Nisan 2016'da yaptığı bir açıklamada hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçtiğimiz yıl Nisan ayında Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen bir konferansta konuşan Dündar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılığın talebi üzerine 5. Sulh Ceza Hakimliği, Dündar hakkında "yakalama" kararı çıkarttı.Karar doğrultusunda yapılan aramada, Dündar'ın yurt içinde kayıtlı adresinde bulunmadığı ve Almanya'da olduğu tespit edildi. Başsavcılık Dündar ile ilgili "kırmızı bülten" ve "iade talepnamesi" düzenleyerek, Adalet Bakanlığı Uluslarası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderdi.

Devam eden soruşturmada Dündar, konuşmasında terör örgütü PKK'nın cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini öven, meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler kullanmakla suçlanıyor.