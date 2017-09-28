Alman askerler İncirlik'ten tamamen çekildi

Terör örgütü DAEŞ ile mücadelede bulunan Alman askerleri İncirlikten tamamen çekildi

Alman Federal Meclis'inin 2 Haziran 2016'da, 1915 Olaylarını 'soykırımı' olarak kabul etmesininden açıklamasından Ankara, Alman parlamenterlerin İncirlik'te konuşlandırılmış Alman askerlerini ziyaret etmesi konusunda zorluk çıkarmıştı.

Yapılan ziyaret başvurularını her seferinde ret eden Ankara ile Berlin arasında uzlaşma sağlanamayınca federal hükümet de koalisyon güçleriyle birlikte DEAŞ ile mücadele için İncirlik Üssü'ndeki askerlerini Ürdün'e kaydırma kararı almıştı. Alman askerlerinin ve keşif uçakları tornadoların Ürdün El Azrak Hava Üssü'ne kaydırma işlemleri Ekim ayının başında tamamlanacak.

Albay Stefan Kleinheyer İncirlik'ten Ürdün'e birliklerin kaydırılmasını büyük bir görev olduğunu belirterek “Alman ordusunun tarihinde benzersiz bir başarıdır bu” değerlendirmesinde bulundu. Alman ordusu mensubu yaklaşık 260 asker ile tornado jetleri ve bir de yakıt ikmal uçağı görev yapıyordu. Askerler ve uçaklar İncirlik Üssü'ne 2016 yılının ocak ayında gönderilmişti.

Kaynak: Hürriyet