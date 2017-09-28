28/09/2017 13:47


Cumhurbaşkanından Naim Süleymanoğlu açıklaması

Naim Süleymanoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bakımda tedavi altında bulunan eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

İşte Erdoğan'ın yaptığı o açıklama, "Naim Süleymanoğlu ile ilgili bir duyurumu tüm milletime ve dünyaya burada hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi çok ciddi bir siroz ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda.Yoğun bakımdan çıkmış vaziyette. Ve ancak bir transplantasyon ile bir karaciğer nakliyle umudun olduğu söyleniyor. Bunu özellikle milletime duyurmak istiyorum. Kendisine geçmiş olsun temennimi dualarımızla özellikle güçlendirmek istiyorum.İnanıyorum ki Naim Süleymanoğlu’nu zaten ülkemde dünyada tanımayan bilmeyen, sporla ilgilenenler içerisinde yok gibidir. Bu vesileyle Turgut Özal’a da Allah’tan rahmet diliyorum. Naim Süleymanoğlu’nu ülkemize kazandıran oydu. Allah’tan şifalar temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

 

beşiktaş
UEFA Beşiktaş hakkında soruşturma başlattı
kemal kılıçdaroğlu
CHP lideri Atatürk'ü 4 kez gören Ayşe Nineyle buluştu
Necdet Sivaslı Barzani’ye ABD Koruması
Barzani’ye ABD Koruması…
incirlik
Alman askerler İncirlik'ten tamamen çekildi
Naim Süleymanoğlu
Cumhurbaşkanından Naim Süleymanoğlu açıklaması
İlgili Haberler
incirlik

Alman askerler İncirlik'ten tamamen çekildi

deprem haberleri

Bodrum yine sallandı

Naci Ağbal

Maliye Bakanından MTV zammı ile ilgili son dakika açıklaması

Emrah Serbes

Behzat Ç'nin yazarı itiraf etti 'Asıl suçlu benim teslim oluyorum'

Son Dakika Haberleri
beşiktaş

UEFA Beşiktaş hakkında soruşturma başlattı

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Atatürk'ü 4 kez gören Ayşe Nineyle buluştu

Necdet Sivaslı Barzani’ye ABD Koruması

Barzani’ye ABD Koruması…

elektrik zam

EPDK açıkladı elektrik fiyatlarına zam yapılacak mı

 Yazarlarımız
Barzani' nin Nefes Borusu Necdet Sivasli

Barzani’nin Nefes Borusu…

Necdet Sivaslı ...

Devam