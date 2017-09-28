Cumhurbaşkanından Naim Süleymanoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bakımda tedavi altında bulunan eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

İşte Erdoğan'ın yaptığı o açıklama, "Naim Süleymanoğlu ile ilgili bir duyurumu tüm milletime ve dünyaya burada hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi çok ciddi bir siroz ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda.Yoğun bakımdan çıkmış vaziyette. Ve ancak bir transplantasyon ile bir karaciğer nakliyle umudun olduğu söyleniyor. Bunu özellikle milletime duyurmak istiyorum. Kendisine geçmiş olsun temennimi dualarımızla özellikle güçlendirmek istiyorum.İnanıyorum ki Naim Süleymanoğlu’nu zaten ülkemde dünyada tanımayan bilmeyen, sporla ilgilenenler içerisinde yok gibidir. Bu vesileyle Turgut Özal’a da Allah’tan rahmet diliyorum. Naim Süleymanoğlu’nu ülkemize kazandıran oydu. Allah’tan şifalar temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.