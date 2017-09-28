Maliye Bakanından MTV zammı ile ilgili son dakika açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal yüzde 40'lık MTV artışıyla ilgili vatandaşı ilgilendiren açıklamalarda bulundu

Ağbal yaptığı açıklamada, "Biz biliyorsunuz bu düzenlemeyi yasayla yapıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim MTV her sene artıyor. Enflasyon ne kadarsa otomatik olarak zaten artıyor. Eğer biz herhangi bir yasal düzenleme yapmasaydık MTV yüzde 15 oranında 2018 yılında artacaktı.Örneğin bu sene 500 TL MTV ödemiş bir vatandaşımız, aslında bu da iki taksitte ödeniyor, 250 250 ödeniyor, gelecek sene hiçbir müdahale yapmamış olsaydık bile 575 lira olacaktı.Dolayısıyla yaklaşık olarak 2 takside bölecek olursak yine yaklaşık 32,5 lira filan fazla ödeyecekti 2 taksitle. Şimdi biz ne yaptık burada bir yasal düzenleme yaptık ve yeni bir tarife ürettik.Dedik ki kanuni tarife budur. Burada da doğru bir oran ifade ediyorum. Bu oranı ifade etmem lazım. Vatandaşa yanlış bilgi verecek halim yok.

Diyoruz ki MTV’de yeni bir tarife ürettik. Bu tarifeye göre rakamlar bunlardır.O rakamlarla önceki rakamları kıyasladığımızda bir artış oranı çıkıyor. Bu sene 500 lira ödedi gelecek sene 575 lira ödeyecekti, şimdi vatandaşımıza diyoruz ki 700 lira öde…

Herkes aynı arabayı kullanmıyor. Herkesin aynı yaşta arabası yok. Herkesin durumuna göre altında arabası var ona göre vergi ödüyor.

Vatandaşımızın bu konudaki tepkisine, duyarlılığına halk veriyorum. Vatandaşlarımız bu konuda her zaman duyalı olsunlar başımız üzerine, bunda bir sorun yok. Samimiyetle bunu yaptık ama bir şey daha yaptık. Yıllardır konuşulan bir şey vardı, yani ben araç alıyorum 50 bin liraya yandaki komşum da araç alıyor 200 bin liraya ikimizin de MTV’si aynı. İkimiz de aynı parayı ödüyoruz.

Burada önemli bir değişikliğe daha gidiyoruz. Diyoruz ki tamam, haklısınız. MTV’de vergi, ödeme gücü ilkesine uygun olmalı. Ne yaptık? Dedik ki bundan sonra 1.1.2018’den itibaren, bu sene geçerli değil, bu sen alınacak araçlar bakımından aynı tarife geçerli…Ama gelecek yıl başından itibaren bir kişi araç almak istediğinde 50 bin liralık aracın vergisi daha düşük olacak, daha pahalı aracı alanın vergisi daha yüksek olacak" ifadelerini kullandı.