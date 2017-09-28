28/09/2017 13:19


Behzat Ç'nin yazarı itiraf etti 'Asıl suçlu benim teslim oluyorum'

Emrah Serbes

Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes, yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde bir baba ve kızının hayatını kaybettiği bir kazaya karıştığını ve onların ölümüne neden olduğunu itiraf etti

22 Eylül'de Aydın Otoyolu'nda yaşanan kazada 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirmişti. Kazada sürücünün eşi 51 yaşındaki Nilgün Özçelik ise ağır yaralanmıştı.

Olaydan bir süre sonra senarist Emrah Serbes konuyla ilgili ifade verdi. İşte Serbes'tin yazdığı o ifade

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