28/09/2017 10:29


Kalp krizi geçiren Asteğmen hayatını kaybetti

asker

Van'ın Gürpınar ilçesi Jandarma Komando Taburunda görevli 26 yaşındaki Asteğmen Emin Acun geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti

Asteğmen Acun'un ölüm haberi Nazilli'de yaşayan ailesine İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Samet Demet ve İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu tarafından verildi.Vatani görevine başlamadan önce Afyonkarahisar'da öğretmenlik yapan Emin Acun'un cenazesinin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından memleketi Nazilli'ye getirilerek defnedileceği öğrenildi.


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