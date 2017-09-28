28/09/2017 09:52


İstanbul'da terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon

istanbul operasyon

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi

Terör şüphelisi 1 kişi daha önce gözaltına alan ekipler, bu kişiden ele geçirilen dokümanlarda PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddia edilen bazı isimleri belirledi. Örgütün gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösteren bu kişilerle bağlantılı zanlıların, PKK/KCK'nın kırsal alanına eleman aktarımında güvenli ev temin ettiği bilgisine ulaşıldı.Bunun üzerine ekipler, 9 ilçede şüphelilere ait belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon başlattı.

Maltepe Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi'nde bir adrese de baskın yapıldı. İçeride kimsenin olmadığını belirleyen ekipler, aramalarının ardından bölgeden ayrıldı.Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda bir tabanca, bir şarjör, 6 fişek, çok sayıda örgütsel doküman, dergi, kitap ve dijital malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı yakalandı.Gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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İstanbul'da terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon
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