28/09/2017 09:49


Rize'de sel felaketi ölü ve yaralılar var

sel felaketi

Rize'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde şiddetli yağış yüzünden bazı yollarda toprak kaymaları meydana geldiğini söyledi. Bektaş, ulaşımdaki aksamalar yüzünden iki ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.  

Çamlıhemşin-Rize karayolu 10 km’sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapalı yolu açma çalışmaları sürerken, bölgede bugün yağışın şiddetini arttıracağı öğrenildi.

Çayeli İlçesi, Kaptanpaşa Köyü'nde de şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden olurken, Gülpınar Köyü'nde heyelan tehlikesi nedeniyle tedbir amacıyla boşaltılan bir ev yıkıldı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, her iki ilçele bağlı çok sayıda köy yolu şiddetli yağış ve heyelanlar nedeniyle zarar gördü.


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