28/09/2017 09:08


Iraklı askerler de TSK'nın başlattığı tatbikata katıldı

Silopi-Habur

TSK tarafından 18 Eylül tarihinde başlatılan ve Iraklı askerlerin destek verdiği tatbikat devam ediyor

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tır parkının karşısındaki alanda yürütülen tatbikat, onuncu gününe girdi.Üçüncü safhasına Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılımıyla dün başlanan tatbikatta, alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler ilk defa gece tatbikatı yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına dün başlandığı ve tatbikatın bu safhasının, bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ile unsurların da katılımıyla birleşik olarak icra edileceği bildirilmişti.


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