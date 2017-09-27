27/09/2017 11:58


Sahte estetikçi meğer inşaat silikonu kullanmış

sahte estetik kurbanı

Adana'da kendini estetikçi olarak tanıtan kişiye dudaklarını silikon yaptıran genç kadın acı gerçeği sonradan öğrendi

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtan sahte estetikçiye dudaklarına silikon yaptıran Güllü Sel, doktorlardan dudaklarına inşaat silikonu enjekte edildiğini öğrendiğini ve ameliyat olacağını belirtti.Sel yaptığı açıklamada, "Dudaklarımda inşaat silikonu varmış bunu acı bir şekilde öğrendim ameliyat olmam gerekiyor" dedi.

 

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